В садоводстве Кирово-Чепецка легковушки не поделили дорогу: два человека пострадали

На первом километре трассы Кирово-Чепецк — Бумкомбинат во вторник днём случилось ДТП. Дорога проходит через садоводство. Движение там небольшое.

По предварительной информации, по своей полосе ехала «Лада Гранта». За рулём находился 32-летний водитель. В какой-то момент перед ним возник ВАЗ-2104. Автомобилист затормозил и хотел уйти от столкновения. Но удар произошёл.

Как сообщает ОГИБДД по Кирово-Чепецкому району, в результате сразу два человека пострадали. Это 65-летний водитель ВАЗа и его 69-летний пассажир. По факту ДТП назначена проверка.

Ранее мы сообщали, что в Кирове в тройном ДТП пострадала девушка-подросток.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий»