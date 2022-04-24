В саду у Черного озера загорелись дом, баня и «Тойота»

В садоводстве на выезде из Кирова мужчина лишился имущества и получил ожог руки. О происшествии сообщили в МЧС.

Пожар на садовом участке в СДТ «Природа-1» у Черного озера произошел 23 апреля около 17 часов. Сгорели мансарда садового домика, крыша бани, а также обгорели стены строений и припаркованная поблизости ToyotaVenza.

Возгорание тушили 4 пожарных расчета. Также на место происшествия вызвали скорую помощь.

В результате пожара пострадал 46-летний мужчина. Он получил ожог правой кисти руки 1-й степени. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее мы писали, что в Кирове начала гореть сухая трава.