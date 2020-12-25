В самолете Москва — Киров пассажир избил проводника

Инцидент произошел в московском аэропорту. Нетрезвый пассажир самолета, направлявшегося из столицы в Киров, напал на бортпроводника и избил его. О происшествии сообщил канал Рен-ТВ.

По предварительным данным, проводник во Внуково не согласился брать на борт нетрезвого пассажира. Тогда выпивший мужчина разозлился и набросился на «обидчика». После нескольких ударов в лицо дебошир пнул сотрудника авиакомпании.

Избиение не прошло бесследно. У пострадавшего медики обнаружили сотрясение мозга и ушиб руки.

Хулигана задержали. Его ждет уголовное наказание.

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Фото: www.barnaul-altai.ru