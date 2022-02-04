В Санчурске продавали подозрительные яйца

На декабрьской ярмарке в Санчурске продавали яйца неизвестного происхождения. Нарушение выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Подозрительные яйца выставила на продажу компания «Яйцо.рф» 7 декабря. При этом на период с 15 октября по 11 января работа ярмарки была временно приостановлена из-за выявления продуктов, инфицированных африканской чумой свиней. В это время оформить ветеринарные сопроводительные документы на товар через ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» было невозможно.

Однако «Яйцо.рф» проигнорировало запрет и продавало яйца без документов. По факту нарушения было возбуждено административное производство. 27 января юрлицо было оштрафовано на 10 тысяч рублей.

В настоящее время работа ярмарок в Санчурске возобновлена.

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