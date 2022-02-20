В сельской местности Яранского района открыли три новых модульных ФАПа

В Кировской области продолжается замена аварийных ФАПов на современные модульные.

Около 470 жителей Яранского района смогут получать нормальное медицинское обслуживание в новых модульных фельдшерских пунктах, открытых этой зимой в деревнях Иваново (217 человек) и Мари-Ушем (110), а также в селе Уртма (145). Прежние были в аварийном состоянии. Новые отвечают всем требованиям надзорных органов, имеют электрическую систему отопления и вентиляции, сантехнику, шкафы для медикаментов и спецодежды, кушетки, манипуляционные столики… Работа проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.