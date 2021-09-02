В сентябре бюджетникам Кировской области повысят зарплаты

С 1 сентября работникам бюджетной сферы в Кировской области проиндексируют заработную плату. Соответствующие изменения в бюджет, внесенные по инициативе губернатора Игоря Васильева, были утверждены на заседании ОЗС 26 августа.

Согласно поправкам, зарплаты педагогических работников вырастут на 6 процентов, сотрудников учреждений дополнительного образования – на 7,2 процента, работников культуры – на 4,3 процента.

Также доплаты за классное руководство станут получать работники СПО – почти 900 человек. На это будет выделено более 25 миллионов рублей. Всего на индексацию зарплат предусмотрено 676 миллионов рублей.

Доплатам рады и руководство образовательных учреждений, и педагоги.

— Узнали, что за классное руководство в системе профобразования будут платить по 5 тысяч рублей. Все рады, и администрация, и педагоги. У наших педработников и так не низкая заработная плата, а тут еще доплатят. Раньше за классное руководство платили всего 600 рублей, — говорит директор Яранского агрономического техникума Наталья Халтурина.

— В поправках мы предусмотрели значительные средства на социальную сферу. Кроме образования, дополнительное финансирование получит здравоохранение, в частности – на борьбу с коронавирусной инфекцией, — сказал глава региона.

На борьбу с новой коронавирусной инфекцией запланировано 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на углубленную диспансеризацию переболевших, на лекарства амбулаторным пациентам, а также на модернизацию инфекционных лабораторий.

Также в поправках в бюджет заложены средства на строительство 11 школ. 6 из них будут построены до конца 2022 года, а еще 5 – до 2023-го. Благодаря принятым изменениям выделены средства на строительство школы в Нолинске.

54,6 миллиона рублей областных средств направят на закупку семи единиц пожарной техники.