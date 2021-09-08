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В сентябре и октябре в Кирове решили провести субботники

Вадим Шабалин Новости, Общество

Администрация Кирова издала постановление о проведении в Кирове общегородских субботников.

В сентябре и октябре в Кирове решили провести субботники

Согласно документу, в городе будут выполнены работы по благоустройству и санитарной очистке проезжих частей, тротуаров, газонов, остановок, парков, скверов и мест массового отдыха, озеленению территории, выкашиванию борщевика. Кроме того, планируется ликвидировать несанкционированные свалки.

К субботникам предполагается привлечь политические партии, общественные организации, членов садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, сотрудников предприятий.

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Вадим Шабалин