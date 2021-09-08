В сентябре и октябре в Кирове решили провести субботники

Администрация Кирова издала постановление о проведении в Кирове общегородских субботников.

Согласно документу, в городе будут выполнены работы по благоустройству и санитарной очистке проезжих частей, тротуаров, газонов, остановок, парков, скверов и мест массового отдыха, озеленению территории, выкашиванию борщевика. Кроме того, планируется ликвидировать несанкционированные свалки.

К субботникам предполагается привлечь политические партии, общественные организации, членов садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, сотрудников предприятий.