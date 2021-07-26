В сентябре школьники из Мирного отправятся в экспедицию на Байкал

С 9 по 17 сентября состоится Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал. В ней примут участие школьники из п.Мирный (Оричевский район) и студенты ВятГУ.

Экспедиция — совместный проект Федерального экологического оператора (предприятие «Росатома»), сети Информационных центров по атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

В программе — тематические дни (гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие), развлекательные и образовательные программы, экологический диктант. Участников познакомят с методами научно-исследовательской работы в области экологии, они проведут самостоятельные лабораторные работы на базе научно-исследовательских судов, изучат экосистему Байкала.

Ранее учащиеся «Менделеевского класса» мирнинской школы под руководством кураторов из ВятГУ разработали свои экологические проекты и представили их на всероссийский конкурс. Авторы лучших работ и отправятся в экспедицию. Это Эмма Фаизова (проект «Переработка опавшей листвы червем Старателем»), Виктория Мотовилова, Елена Мочалова и Юлия Трусова (проект «Разработка настольной игры «Экополия» для учащихся младших классов»).

Фото about-planet.ru