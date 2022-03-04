В середине марта в Кирове прочистят ливневки

В Кирове составлен график проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в городском УДПИ.

Подготовка улиц к предстоящей оттепели стала одной из главных тем совещания главы города Кирова Елены Ковалевой с подрядчиками. В УДПИ рассказали, что составлен график очистки ливневых систем, водопропускных труб и канав.

В список будут включены объекты не только на магистральных улицах, но и в отдаленных от центра микрорайонах. Так, есть вероятность подтопления участков дорог в Лянгасово и Лосево.

— Прошу обследовать указанные участки и принять оперативные меры по обеспечению отвода талых вод, — сказал Елена Ковалева.

Очистков водопропускных канав и коммуникаций займется ГДМС. Работы начнутся в середине марта при наступлении положительных температур.

Впрочем, погода может преподнести неприятные сюрпризы. Пока что вместо потепления кировчан ждет похолодание.