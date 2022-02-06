В среду синоптики прогнозируют в областном центре снегопад. При этом, на рабочей неделе ожидается очень тёплая погода.

В понедельник, 7 февраля, выпадет небольшой снег. Днём в Кирове будет −5 градусов Цельсия, ночью −10 градусов.

8 февраля, во вторник, днём похолодает на пару градусов. Ночью будет примерно такая же температура.

В середине рабочей недели Киров засыплет снегом. 9 февраля, в среду, ожидается много работы для дворников. По прогнозам специалистов, в этот день ожидается потепление до -6 градусов и снегопад.

В четверг, 10 февраля, температура повысится днём до −5 градусов Цельсия, а ночью до −7. Возможен снег.

Самым тёплым днём рабочей недели станет пятница, 11 февраля. Столбики термометра поднимутся до −4 градусов Цельсия.

Некоторые сайты с прогнозом погоды утверждают, что снегопад будет в Кирове и в четверг.