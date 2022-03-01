В сериале ТНТ снялся кировский актер Тимофей Трибунцев

14 марта на телеканале ТНТ начнётся показ сериала «Исправление и наказание».

В одной из ролей (соседа главной героини в исполнении Анны Михалковой) снялся кировский актёр Тимофей Трибунцев. Он известен по фильмам «Остров», «Доктор Лиза», сериалам «Домашний арест» и «Пищеблок».

Кроме того, в сериале «Исправление и наказание» снялась актриса Татьяна Дорофеева. Она тоже родом из Кировской области.

Справка

Тимофей Трибунцев родился в 1973 году в Кирове. С 15 лет участвовал в спектаклях театра «Гротеск». В 1998-м переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина.