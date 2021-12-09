В сети «Магнит» может появиться продукция кировских фермеров

Продукция фермерских хозяйств Кировской области может быть представлена в сети «Магнит». 8 декабря варианты сотрудничества с федеральной сетью обсуждались на встрече председателя областного правительства Александра Чурина с директором Волжского округа розничной сети «Магнит» Сергеем Андреевым. В мероприятии также приняли участие главы профильных министерств – Алексей Котлячков и Владимир Сысолятин.

Работа с крупными торговыми сетями и поддержка местных производителей является одним из основных направлений деятельности областного минпромторга. В настоящее время в Кировской области действуют 6 региональных торговых сетей: система «Глобус», «Самобранка», ТД «Красногорский», «Вятушка», сеть магазинов системы потребительской кооперации, а также ряд фирменных магазинов местных производителей и несетевых торговых точек. Представлены в регионе и крупные федеральные бренды – «Пятерочка», «Светофор», «Перекресток» и «Магнит».

Сергей Андреев отметил, что емкость регионального рынка позволяет развиваться как федеральным, так и местным торговым сетям. При этом развитие сети магазинов в Кировской области находится в зоне особого внимания руководства компании. В регионе ведется работа по открытию магазинов, созданию новых рабочих мест, а также развитию сотрудничества с местными поставщиками.

В планах «Магнит» — создание так называемых фермерских лавок в действующих магазинах. Это будут специально выделенные зоны площадью до 20 «квадратов», где будет продаваться свежая местная продукция. Покупатели получат возможность купить натуральные продукты, произведенные на территории своего региона. В Кировской области это будут, в первую очередь, молочная продукция, мясо и зелень.

Для региональных поставщиков создана упрощенная схема ввода, которая позволяет начать работу в течение 7 дней. Это позволит местным производителям увеличить объемы продаж и представить свою продукцию не только на региональном рынке, но и в других субъектах РФ.

Александр Чурин поручил проработать данный формат сотрудничества в кратчайшие сроки.

В этот же день вопросы взаимодействия кировских поставщиков и федеральных ритейлеров обсудили на встрече Департамента категорийного менеджмента «Магнит» с местными товаропроизводителями. Главной целью мероприятия стало выстраивание диалога между кировскими поставщиками и ритейлером и содействие продвижению местной продукции.