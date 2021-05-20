В «северной» больнице обновляется хирургический корпус

В кировской Больнице скорой медицинской помощи (ул. Свердлова, 4) осенью начнёт работу обновленный хирургический корпус. Здесь будут расположены гинекологическое и урологическое отделения.

Ремонтные работы в здании начаты в марте. Закончить их должны в сентябре. Отметим, что ведётся ремонт за счёт средств учреждения.

Сегодня в больнице побывали губернатор Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Они ознакомились с ходом ремонтных работ, а также с планами медицинского учреждения по дальнейшим преобразованиям. В перспективе здесь построят надземный переход между корпусами. Кроме того, в больнице будет создан амбулаторный онкологический центр.