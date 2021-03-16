В северной столице открыли памятную плиту кировчанам, защищавшим Ленинград

16 марта на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге установили мемориальную плиту жителям Кировской области, которые погибли, отстаивая Ленинград от немецких захватчиков. В мероприятии принял участие глава Кировской области Игорь Васильев.

— В битве за Ленинград принимали участие тысячи кировчан, — отметил кировский губернатор, снимая покрывало с плиты на Аллее памяти. – Мы всегда будем гордиться их подвигом и чтить его, передавая эту память молодому поколению.

Также Игорь Васильев напомнил собравшимся о том, что в годы Великой Отечественной войны в Кировскую область были эвакуированы тысячи россиян и несколько крупных предприятий. А уроженцы Вятки внесли огромный вклад в Великую Победу.

— Кировская область – родина четырех маршалов Победы. Они внесли огромный вклад в освобождение нашей Родины. И отрадно, что сегодня мы отдаем дань памяти и простым воинам, которые похоронены здесь.

В битвах за Ленинград принимали участие 3 стрелковые дивизии, сформированные в городе Кирове: 125-я, 131-я и 311-я. Тысячи кировчан сражались в других частях на Ленинградском и Волховском фронтах. Инициатором установки памятника погибшим воинам стало Вятское землячество в северной столице. Реализовать проект помог градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Наш долг — хранить память о тех, кто воевал за нашу страну, — сказал он на церемонии открытия памятника.

Отметим, что на Аллее памяти Пискаревского кладбища есть 107 мемориальных плит в память о погибших воинах из разных регионов страны.