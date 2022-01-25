В Шабалинском районе наркомана лишили водительских прав

Жителя Шабалинского района, состоящего на учете у нарколога, потребовали лишить прав на управление автомобилем. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Нарководитель был выявлен сотрудниками ведомства в ходе проверки. Согласно российскому законодательству, лица, страдающие наркоманией, не могут управлять транспортными средствами. Это создает угрозу для безопасности граждан. Вернуть водительские права можно только в случае выздоровления.

В связи с вышеуказанным прокурор Шабалинского района отправил в суд иск о лишении мужчины прав. Суд встал на сторону прокуратуры и прекратил действие разрешительных документов шабалинца на право управления транспортными средствами.

Ранее мы писали, что в Кирове отправили на лечение 24-летнюю наркоманку.