В Шабалинском районе открылся офис врача общей практики

В начале апреля в селе Черновском Шабалинского района начал работу новый офис врача общей практики. Он был построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Офис ВОП находится в центре села и представлен в виде модульной конструкции. Он состоит из 12 отдельных блоков. В нем есть кабинет врача, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты и кабинет функциональной диагностики. Также в медпункте имеется дневной стационар, душ, туалет и раздевалка.

Местный врач Ольга Елсукова отмечает, что благодаря новому зданию работа с пациентами стала более комфортной.

– Рабочие места оснащены компьютерами. Это позволяет вести электронные карты пациента, оформлять назначения, льготные рецепты и осуществлять запись на консультации и обследования, – говорит медик.

Кроме врача, в офисе работают 2 фельдшера и медсестра. Один из фельдшеров – из села Ключи.

Черновский офис ВОП обслуживает почти 800 человек. Это население села Черновского, а также жители Ключей, Чахловки, Новотроицкого, Архангельского, Соловецкого, Высокораменского и деревень Луни и Содом.

В ближайшее время у офиса ВОП будет благоустроена территория. Работы проведет администрация поселения.

Как отмечал губернатор Игорь Васильев, только за 2021 год в Кировской области был построен 61 новый ФАП. До 2025 года будет возведено еще 145 модульных конструкций.