В Шабалинском районе сотрудник МЧС спас пенсионера от гибели

В Шабалинском районе сотрудник МЧС спас местного жителя от гибели при пожаре.

Инцидент произошел на днях в деревне Колбины. Поздно вечером в населенном пункте загорелась крыша одного из домов.

Свечение заметил старшина 58-й пожарно-спасательной части Никита Носков, который ехал мимо дома. Оказавшись ближе, он понял, что горит крыша в районе дымохода.

Старшина вызвал пожарных, а затем постучал в дом и сообщил о происшествии его хозяину. Вместе мужчины начали тушить огонь, что позволило локализовать пламя до приезда спасателей.

Ранее мы писали, что в Кирове 2 сестры спасли соседей от пожара.