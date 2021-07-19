В Шабалинском районе увековечили память земляка — погибшего ведомого аса Покрышкина

Мемориальную плиту памяти местного жителя Александра Мочалова, геройски погибшего в боях с захватчиками, торжественно открыли на днях в селе Черновцы Шабалинского района.

Инициативу проявил питерский школьник Сергей Боженов, направив такое предложение в кировское Законодательное собрание ещё год назад. На открытие приехали он сам и председатель ЗСКО Геннадий Коновалов.

Александр Мочалов родился в 1917 году в д. Большие Одинцы, закончил Оренбургское военно-летное училище и служил в 55 истребительном полку 20 смешанной авиадивизии вместе с будущим маршалом, трижды Героем Советского Союза Александром Покрышкиным и был его ведомым в звене.

Александр Мочалов совершил 31 боевой вылет, сбил три самолета противника. Погиб 14 июля 1941 года в неравной схватке с противником в районе молдавского села Окланда. Он до последнего отстреливался от врага, не позволил Покрышкину за ним вернуться и тоже с большой вероятностью погибнуть.