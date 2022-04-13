В Шабалинском районе в ДТП с фурой погиб 21-летний водитель ВАЗа

13 апреля в Шабалинском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки.

Авария случилась в 14.30 на 400-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. 21-летний водитель ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и врезался в «Сканию» с полуприцепом. За рулем большегруза был 54-летний мужчина.

Столкновение было жестким. ВАЗ буквально разорвало на части. Фура опрокинулась набок и ушла в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение транспорта в районе аварии ограничено.

По факту ДТП проводится проверка.