В Шабалинском районе завершен первый этап строительства полигона ТКО

В Шабалинском районе завершилось строительство первой карты межрегионального полигона ТКО. Об этом стало известно на заседании координационного штаба в сфере обращения с ТКО под руководством председателя областного правительства Александра Чурина.

Современный полигон создается на месте старой городской свалки. В октябре на нем был завершен первый этап работ: установлено ограждение, уложена гидроизоляция, созданы стоки и накопители фильтрата, а также установлены весы и дезинфекторы для обработки техники.

Также был создан проект санитарно-защитной зоны вокруг полигона. На него получено положительное заключение областного Центра гигиены и эпидемиологии. Далее документы должны будут получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

Полигон был построен на инвестиции АО «Вятавтодор». Проверка, проведенная Ростехнадзором, показала, что все работы выполнены в соответствии с проектной документацией. Также были соблюдены все требования по части стройнадзора и природоохранного законодательства.

Первая карта полигона будет введена в эксплуатацию с 1 января 2022 года. Строительство второй карты полигона продолжится.

Важным объектом нового полигона станет мусоросортировочная станция, напомнил Александр Чурин. Место для нее на участке уже зарезервировано. Когда станция начнет работать, на полигоне будут складироваться только неутилизируемые отходы.

Также на заседании штаба обсудили дальнейшую реализацию проекта по РСО. Участники мероприятия пришли к выводу, что проект должен быть расширен и модернизирован.