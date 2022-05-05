В шествии «Бессмертного полка» примут участие не менее 10 тысяч кировчан

В колонне «Бессмертного полка» пройдут не менее 10 тысяч кировчан. Об этом сообщили в горадминистрации.

День Победы в Кирове начнется с парада войск Кировского гарнизона. На парад приглашены около 6 тысяч человек. Это ветераны, силовики, представители органов власти, предприятий, общественных организаций и политических партий.

Для 100 ветеранов Великой Отечественной войны будут организованы сидячие места. Позже их доставят к Вечному огню на автобусах.

На площадь кировчан будут пропускать через КПП. Их будет 3: у драмтеатра, у выставочного зала и со стороны перекрестка Карла Либкнехта и Преображенской. С учетом повышенных требований к безопасности сотрудники полиции будут проверять вещи граждан. Проносить с собой колюще-режущие предметы и бутилированную воду запрещено.

После парада начнется шествие «Бессмертного полка». Его участники соберутся у сцены в 11.30. В 12 часов колонна выдвинется к Вечному огню. Ожидается, что в ее рядах пойдут не менее 10 тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году к «Бессмертному полку» присоединились 13 тысяч кировчан.

Участие в акции бесплатное. Все попытки продать билеты на «Бессмертный полк» являются мошенничеством. Участников шествия просят не использовать лозунги, плакаты и флаги, поскольку мероприятие является акцией памяти.