В школах и детсадах Кировской области усилят ограничительные меры из-за ОРВИ

В школах и детских садах Кировской области усилят ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. С таким предложением вышло областное Управление Роспотребнадзора. 7 декабря меры по стабилизации ситуации обсудили на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова.

По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Кировской области выросла на 27 процентов. Эпидемический порог превышен на 140,5 процента. Наиболее резкий рост заболеваемости отмечается в группе детей от 7 до 14 лет. Только за прошедшую неделю к медикам обратились более 11 тысяч человек с признаками ОРВИ.

По словам главврача ДДЦ Марии Савиновой, на педиатров легла огромная нагрузка. Поликлиники работают с раннего утра и «до последнего пациента», а неотложные бригады ездят по вызовам до поздней ночи. Но в связи с большим количеством заболевших время ожидания врача увеличилось. В соцсетях кировчане жалуются на большие очереди в поликлиниках и «опоздания» врачей на дом.

— В сутки на одного врача детской поликлиники приходится до 40 вызовов на дом. Колл-центры ежедневно обрабатывают более тысячи звонков. В связи с этим Роспотребнадзор разработал обязательные для исполнения предложения по стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ, – сообщил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Для борьбы с заболеваемостью в Управлении Роспотребнадзора предложили принять следующие меры:

ввести временный запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях во всех образовательных организациях;

приостановить деятельность организаций дополнительного образования до стабилизации эпидемиологической ситуации;

организовать дистанционное обучение в классах школ с числом заболевших острыми респираторными инфекциями 20 и более процентов от общего числа детей на срок не менее 7 дней;

своевременно вводить карантин в группах детских садов.

Также по поручению Дмитрия Курдюмова минздрав продлит карантин во всех больничных стационарах. В садиках и школах рекомендовано проводить обязательную термометрию не только на входе, но и в течение дня. Это позволит своевременно выявить признаки ОРВИ и изолировать заболевшего ребенка.

Решения о проведении новогодних мероприятий в школах и детсадах будут приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации. По словам министра образования Ольги Рысевой, согласно требованиям федерального Роспотребнадзора, в школах присутствие родителей на массовых мероприятиях и смешение классов не допускаются. Это положение по-прежнему актуально и в ближайшее время будет принято и на городском уровне.