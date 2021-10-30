В школах Кировской области начались каникулы

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября учащиеся всех школ, техникумов и колледжей страны уйдут на каникулы. На нерабочие дни уйдут и сотрудники образовательных организаций.

Для воспитанников детских садов будут организованы дежурные группы. Их смогут посещать дети сотрудников экстренных служб, медработников и работников предприятий непрерывного цикла.

Ранее главам администраций муниципальных районов и муниципальных и городских округов области были направлены рекомендации о принятии дополнительных мер безопасности в период школьных каникул. По словам первого зампреда областного правительства Дмитрия Курдюмова, в нерабочие дни учреждения системы профилактики должны уделить в этот период особое внимание организации индивидуальной профилактической работы в отношении детей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Так, во время каникул планируется проводить ежедневную межведомственную проверку семей и подростков, состоящих на учете в муниципальных комиссиях. Также будет проводиться работа с населением на предмет недопустимости оставления маленьких детей без присмотра.

Как будут работать учреждения и организации Кирова в нерабочие дни, читайте в материале «КП».