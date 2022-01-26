В Сидоровке грабитель забрал у именинника спирт и деньги

Настоящее «ограбление года» произошло на днях в Сидоровке. Местный житель решил отметить свой день рождения, но был ограблен.

Как рассказал 62-летний потерпевший, он попросил друга сходить в магазин за продуктами к праздничному столу. Тот ушел, а через некоторое время в дверь постучали.

Не думая ничего плохого, мужчина открыл дверь. В дом зашел незнакомец, который ударил хозяина, забрал у него деньги и спирт и скрылся.

Именинник обратился в полицию. Через некоторое время полицейские установили и задержали 36-летнего подозреваемого. Выяснилось, что друг потерпевшего встретил его у магазина и рассказал о грядущем застолье. Тогда мужчина решил, что и ему должно что-то перепасть.

По факту грабежа с насилием возбуждено уголовное дело. Ранее судимый грабитель задержан.