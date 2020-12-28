В СИЗО на Мопра предложили сделать музей

Экс-главный архитектор города Ирина Рубцова поддержала перенос СИЗО No1 за границы Кирова. А в здании на набережной предложила открыть музей. Своим мнением по этому поводу она поделилась в эфире «Радио «Киров Град».

Как отметила Ирина Васильевна, идея о переносе СИЗО не нова. И вариантов, что расположить на этом месте, было множество – и музеи, и концертные площадки. Однако какой бы проект здесь не появился, он должен быть рентабельным и приносить пользу городу.

— СИЗО – тоже история, и «стирать» ее неправильно, — подчеркнула Рубцова.

Вынести пенитенциарные учреждения за пределы городов предложил Минюст РФ. Позже проект поддержали депутаты областного Законодательного собрания и губернатор Игорь Васильев.

Стоит отметить, что ряд кировских СМИ провели свои опросы по поводу переноса СИЗО. Во всех случаях в пользу его удаления из города высказалось большинство ответивших – от 60 до 80%. Меньшая часть настаивает на том, что следственный изолятор должен остаться на своем месте.

Ранее кировчанам рассказали, что построят на месте бывшего элеватора.