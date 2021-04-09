В сквере Трудовой Славы начались работы по благоустройству

С апрельским потеплением в Кирове началась реконструкция сквера Трудовой славы. Работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Стоимость обновления сквера составит 47,8 миллиона рублей. Реконструкцию будет проводить компания «Энергоремонт» из Ижевска.

Сквер для ремонта выбрали сами кировчане путем голосования еще в 2019 году. Ожидается, что из запущенной территории он превратится в новое общественное пространство для отдыха.

Здесь появятся входная и мемориальная площадки, будет обустроена центральная аллея и пешеходные дорожки, лестницы и стелы. Будет полностью заменено дорожное покрытие, установлены скамейки и урны, а также сделано освещение.

Оправдает сквер и свое название – Трудовой Славы. Здесь появятся памятные знаки, посвященные предприятиям, которые имеют государственные награды за работу в годы Великой Отечественной войны.

Также в сквере будут обустроены зоны отдыха с качелями и полосой препятствий. Работы будут завершены к 1 августа.

– Здесь появится новое общественное пространство, которое будет востребовано у жителей микрорайона и всего города, — сказал врио начальника департамента городского хозяйства администрации города Дмитрий Печенкин.

В настоящее время территория сквера огорожена. Здесь проводится спил аварийных деревьев, на смену которым высадят новые. На следующей неделе начнется демонтаж покрытия центральной аллеи.

Кировчанам также напомнили, что с 26 апреля на единой всероссийской платформе 43.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году.

Каким будет обновленный сквер Трудовой Славы, можно посмотреть здесь.