В сквере Трудовой Славы в Кирове появится аллея трудовых династий

Глава региона вместе с представителями городской власти побывал в сквере Трудовой Славы, который благоустраивают по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Работы в сквере начались еще в мае. В настоящее время здесь высажены молодые деревья, созданы лестничные сходы и продолжается мощение дорожек. Также в центре сквера установлены памятные знаки кировским предприятиям, которые удостоились государственных наград в годы Великой Отечественной войны.

В скором времени здесь появится стела с изображением герба Кирова и текстом указа Владимира Путина о присвоении Кирову почетного звания «Город трудовой доблести».

Игорь Васильев отметил, что работы идут хорошими темпами.

— Администрации города необходимо проконтролировать, чтобы работы были выполнены качественно. Также нужно проработать проект установки дополнительного освещения мемориальной зоны. И, наверное, было бы правильно создать в сквере аллею трудовых династий тех предприятий, которые в годы войны были удостоены орденами. На этих предприятиях трудились несколько поколений специалистов и будет правильно увековечить память о них, — сказал глава региона.

Как рассказал министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев, в 2021 году в Кирове планируется благоустроить 36 дворов и 28 общественных пространств.

Идет благоустройство и в других районах Кирова. Так, у домов на Кошевого, 1 и 1а и на Сутырина, 18 и 20 запланировано создание пешеходных дорожек и парковок, установка малых архитектурных форм и асфальтирование проездов. Также в микрорайоне будут проложены новые теплосети, что повысит надежность теплоснабжения жителей.