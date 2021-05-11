В сквере в Радужном нашли избитого мужчину без сознания

О том, что в сквере на земле лежит, вероятно, нетрезвый мужчина, в полицию сообщили прохожие.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. Осмотрев мужчину, который был без сознания, полицейские вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Потерпевшего доставили в больницу. Документов у пострадавшего с собой не было, и объяснить, что произошло, мужчина тоже не мог. Но позже полицейским удалось установить обстоятельства случившегося.

Выяснилось, что двое знакомых решили вместе выпить. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой 33-летний кировчанин избил своего 54-летнего собутыльника и сбежал, оставив его лежать в парке.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в СИЗО.

Фото: нововятск.рф