В декабре в слободе Сошени построят новую котельную

В Кирове в слободе Сошени завершается строительство новой котельной.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения между администрации города и компании «Т Плюс».

Сейчас жилые дома здесь отапливают две частные котельные. Их собственники хотят отказаться от дальнейшего обслуживания слободы.

Власти приняли решение построить собственную котельную. Это обеспечит надёжную и бесперебойную подачу тепла в дома и детский сад и позволит избежать чрезвычайных ситуаций.

Работы планируется завершить в конце декабря, а затем будут решать вопрос подключения котельной к коммуникациям.

Не исключено, что тепло от неё жители Сошеней начнут получать уже в текущем сезоне.

Фото admkirov.ru