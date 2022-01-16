В Слободском 100 лет жизни отметила ветеран войны Нина Косицкая 

В связи со столетним юбилеем слобожанке пришло поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Нина Косицкая родилась 14 января 1922 года в Ульяновской области, детство и юность провела в Казани, где училась в мединституте. В мае 1944 года её направили на Белорусский фронт в медсанбат. Пережила самые ожесточенные бои за форсирование Вислы и Одера, не раз чудом избегала гибели от пуль и бомб. Была очевидцем штурма Берлина в нескольких километрах от передовой, фотографировалась с сослуживцами у стен Рейхстага, на фоне надписи: «Подразделение 266. Прошли от Калинина до Берлина и побывали в рейхстаге». Довелось и подержать древко знамени Победы.

На фронте познакомилась с будущим мужем Яковом Косицким, после войны родила двух детей и 30 дет отработала участковым врачом Слободской детской больницы. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями.

Воспоминания Нины Михайловны включены в сборник «Слобожане в битве за Берлин», выпущенный сотрудниками Центра патриотического воспитания имени Григория Булатова в 2007 году.

Фото: www.centr-goroda.ru