В Слободском 2-летний мальчик выпал из окна

Инцидент произошел 23 августа в одном из домов на улице Урицкого.

2-летний мальчик забрался на подоконник и навалился на москитную сетку. Непрочная преграда не выдержала тяжести ребенка, и малыш выпал со второго этажа. Родители мальчика в момент ЧП были дома, но ненадолго отвлеклись.

Мальчик получил травмы. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением медиков. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке 3-летний мальчик выпал из окна и погиб.