В Слободском почистили крышу, с которой сорвалась ледяная глыба

В Слободском убирают снег с крыши здания, с которого накануне сорвалась ледяная глыба. Фото опубликовала газета «Центр города Слободской» в соцсетях.

16 марта большая льдина чуть не упала на голову местной жительницы, которая шла мимо торгового центра. По словам женщины, она услышала сзади грохот, а обернувшись, увидела, что на землю упал кусок льда. О происшествии слобожанка сообщила в горадминистрацию.

Отметим, что с весенним потеплением ЧП, связанные с падением снега и льда с крыш, стали происходить все чаще. Так, на днях в Кирово-Чепецке снег упал на 8-летнего ребенка. Несколькими днями позже в Кирове снежная масса накрыла мужчину, гулявшего с собакой.

Фото: vk.com/public30377607