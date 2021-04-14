В Слободском демонтируют последний новогодний декор

Местные жители высказали предложение вообще не убирать строения с площади.

На главной площади города Слободского начались работы по демонтажу новогодней атрибутики. К зимнему празднику там возвели целый деревянный городок. Несколько домиков и композицию, на которой красовалось название города.

Строения полюбились слобожанам. Площадь — это место скопления людей. Тут постоянно гуляют пенсионеры, прогуливаются школьники, мамы с малышами. Деревянный городок ребята использовали для игр.

Сегодня городок начали демонтировать. Последние элементы новогоднего декора разбирают с помощью спецтехники. Фотографии появились в интернете. Горожане комментируют, что городок можно было бы и оставить.

Напомним, в этом году на площади в Слободском также были установлены огромные ледяные фигуры. Одной из них являлся символ 2021 года — большой бык.

Фото: vk.com/slb_priznavashki