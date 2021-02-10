В Слободском двое мужчин устроили поединок на ножах

Инцидент произошел 9 января в коммунальной квартире на улице Советской. О происходящем в полицию сообщили соседи. По их словам, в одной из комнат начиналась драка.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин, один из которых был ранен. Пострадавшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в Слободскую ЦРБ. А второго участника потасовки задержали.

Как рассказал 47-летний задержанный, он выпил и поссорился со своим другом. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил соперника в грудь.

Орудие преступления было изъято, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в Кировской области жена изрезала мужа ножом.