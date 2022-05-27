Главная > Новости > В Слободском ГАЗ сильно повредил «Ауди 80»

В Слободском ГАЗ сильно повредил «Ауди 80»

Елена Дмитриева Новости, Происшествия

При этом, водитель легкового автомобиля, по сведениям ГИБДД Кировской области, нарушил правила дорожного движения.

В Слободском ГАЗ сильно повредил «Ауди 80»

ДТП произошло 26 мая, в четверг. В городе Слободском около 9 часов грузовой автомобиль ГАЗ сильно повредил «Ауди 80». Водитель «бочки», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество грузовику. Который ударил легковушку в левый бок.

В Слободском ГАЗ сильно повредил «Ауди 80»

У «Ауди» сильно замяты обе двери. Водитель автомобиля получил травмы.

В Слободском ГАЗ сильно повредил «Ауди 80»

Ранее мы сообщали, что в Юрьянском районе около остановки «Нива» сбила женщину.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Елена Дмитриева