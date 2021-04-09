В Слободском ищут пропавшего подростка

14-летний Максим Поторчин пропал 8 апреля. Последний раз мальчика видели около 22 часов. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

К поискам пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». В группе поисковиков размещена ориентировка на подростка.

Пропавший школьник – худощавый, ростом около 160 см, волосы черные. Подросток был одет в желтую кофту, черные брюки и фиолетовые галоши.

Всех, у кого есть информация о том, где может находиться школьник, просят сообщить поисковикам.

Ранее в Кировской области пропала девочка в кофте с надписью «Провинция».