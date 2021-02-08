В Слободском капитально отремонтируют школу искусств

В Кировской области объявлен аукцион на проведение капитального ремонта помещений детской школы искусств в Слободском. Начальная цена контракта — 1,04 млн. руб.

Работы должны быть завершены по 21 августа текущего года с 5-летней гарантией. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 февраля.

Финансировать ремонт будут городской и региональный бюджеты.

Музыкальная школа открылась в Слободском в 1942 году. В 2001-м реорганизована в Детскую школу искусств. В нынешнем здании она располагается около полувека.

Фото: slobdshi.kir.muzkult.ru