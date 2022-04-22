В Слободском машина провалилась под асфальт

В центре Слободского автомобиль провалился под землю. Фото с места происшествия появилось в паблике «Признавашки Слободской».

Инцидент произошел неподалеку от Екатерининского храма. На парковке у магазина под «Ладой» просел асфальт. Колесо автомобиля ушло под землю.

На месте происшествия были замечены сотрудники ГИБДД. Вероятно, их вызвал владелец пострадавшего авто, чтобы зафиксировать факт ЧП.

Как сообщается в другом слободском паблике «Скат Инфо», это уже не первый провал в городе. В прошлом году неподалеку от места, где провалилась легковушка, образовалась огромная яма. Тогда жители города предположили, что она стала последствием сильных дождей.

Фото: vk.com/slb_priznavashki