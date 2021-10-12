В Слободском молодой человек ударил девушку в баре

В одном из баров Слободского произошел конфликт между посетителями. Разобраться конфликтующим сторонам помогли сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в заведении на улице Вятской. Двое посетителей – молодой человек и девушка поссорились. После словесной перепалки парень ударил девушку по лицу.

Бармен вызвала полицию. 27-летняя потерпевшая подтвердила, что ее ударили. По заявлению девушки 22-летнего агрессора доставили в отдел полиции для установления обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что в Нововятске подвыпивший мужчина избил супругов в баре.