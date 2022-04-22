В Слободском нашли дом коту, который 3 месяца жил на почте

В Слободском «почтовый кот» наконец-то обрел хозяина. Об этом сообщается в группе передержки для животных «Кошкин дом».

Еще будучи котенком, серый кот забрел на почту в Первомайском микрорайоне. Там он прожил 3 месяца. Хозяева (если они были), и не думали искать питомца.

Тем временем котенок вырос в большого и красивого кота и получил имя Аргус. А на днях у него появился настоящий дом.

— Желаем и его новой семье долгой счастливой жизни, здоровья и благополучия! Пусть всё плохое останется в прошлом! – сообщается в сообществе.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке ищут дом псу Мухтару, хозяин которого погиб во время пожара.

Фото: vk.com/myvotvete43