В Слободском нашли несколько предприятий, загрязняющих воздух

В Слободском обнаружили несколько предприятий, которые загрязняли воздух, не имея на то разрешения. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Специалисты ведомства провели в городе проверку исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе мероприятий было выявлено несколько деревообрабатывающих предприятий, которые эксплуатировали котельные, не поставленные на госучет.

Такие же нарушения были обнаружены на автомойке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

Всем нарушителям были внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Кировской области нашли более 10 источников вреда для экологии.