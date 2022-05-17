В Слободском обнаружили старинный деревянный дренаж

В Слободском нашли старинную дренажную систему, которая могла стать причиной провала грунта. Об этом сообщается в группе «Признавашки Слободской».

Остатки деревянного короба обнаружили коммунальщики, устранявшие просадку грунта. Дренаж располагался в центре города на глубине около 2 метров. «Вскрытие» показало, что этот короб и мог стать причиной просадки грунта.

— Под ковшом экскаватора на глубине порядка двух метров обнажились бревна, из которых, вероятно, и был выполнен короб старинной дренажной системы. Скорее всего, конструкция разрушается, вследствие чего проседают почва и асфальтовое покрытие, — говорится в посте.

Коммунальщики планируют восстановить дренаж. В настоящее время рабочие откачивают воду.

Напомним, что весной в Слободском под асфальт провалилась машина.

Фото: vk.com/slb_priznavashki