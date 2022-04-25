В Слободском отчим избивал 9-летнего пасынка

В Слободском возбудили уголовное дело на мужчину, который истязал своего пасынка.

По данным следствия, 43-летний мужчина несколько месяцев издевался над 9-летним сыном своей супруги. С декабря прошлого года по март текущего отчим периодически бил ребенка.

На мужчину завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ведется расследование преступления.

Ранее мы писали, что в Котельниче осудили многодетную мать, которая оставляла детей одних и кормила сухими макаронами.