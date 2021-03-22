В Слободском открыли музей, посвященный 311-й дивизии

Официальное открытие Музея народной памяти состоялось 19 марта. Об этом сообщила одна из инициаторов его создания Марина Колеватых.

В музее планируется собрать материалы, присланные потомками воинов 311-й из России и из-за рубежа, а также книги, личные вещи, награды, документы бойцов. Планируется, что Музей народной памяти станет информационно-просветительским центром по истории Великой Отечественной войны для всей Кировской области.

…Три полка 311-й дивизии были сформированы в Кирове, Слободском и Котельниче. В первом составе подразделения на фронт ушли около 10 тысяч жителей Кировской области. Старший командный состав состоял из уроженцев Урала и из Башкирии.

Около 5 тысяч бойцов погибли в первых же сражениях под Чудово в августе 41-го. Чтобы увековечить память павших воинов, их потомки решили создать музей. Инициаторами его открытия выступили слободская районная организация ветеранов и поисковый отряд памяти 311-й дивизии. Финансовое участие в создании музея принимали многие неравнодушные жители области и всей страны.

В настоящее время в рамках проекта «Эстафета Памяти 311-й дивизии» ведется работа по привлечению к делу сохранения памяти жителей других районов области. Созданные в районах поисково-исследовательские отряды составят списки земляков призванных в состав дивизии в июле 1941 года и определят судьбу каждого из них.

Фото: vk.com/id161665689