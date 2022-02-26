В Слободском открыли выставку солдатиков

В стеллажах слободской библиотеки имени Александра Грина разместилась ностальгическая коллекция маленьких воинов «Аты-баты шли солдаты».

В библиотеке на радость мальчикам, папам и дедушкам открылась необычная выставка. Гости на ней смогут познакомиться с маленькими воинами – их в коллекции более 150 штук. Среди них есть и лучники, и конница, и пехотинцы, и даже мотовойска.

Фигурки оловянных и пластмассовых героев отсортированы по эпохам – вот средневековье, а тут панорама гражданской войны, рядом солдаты Великой Отечественной.

Выставка ориентирована на всех, кто когда-нибудь играл в солдатиков, любит рассматривать старинное оружие и военную форму.

Фото: vk.com/sloblibrary