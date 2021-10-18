В Слободском открылись мастерские для педагогов

В Слободском колледже педагогики и социальных отношений открылись мастерские для будущих учителей. Они были созданы в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Стоимость 4 мастерских составила 12 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.

Мастерские разместились в отремонтированных кабинетах колледжа на площади более 500 квадратных метров. Они будут работать в направлениях «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Социальная работа» и «Физкультура, спорт и фитнес».

Здесь студенты очного и заочного отделений будут проходить практику по моделированию реальных ситуаций. Для этого в кабинетах установлено современное учебное оборудование и программное обеспечение.

Первый мастер-класс под названием «Снятие психоэмоционального напряжения детей из неблагополучных семей» прошел в мастерской «Социальная работа».

— После окончания колледжа студенты будут готовы к работе по профессии на современном оборудовании, — отметила директор колледжа Ольга Шеренцова.

Также в мастерских будут проводиться дополнительные общеразвивающие занятия для учащихся.

Как отмечалось ранее, за 3 года в техникумах и колледжах Кировской области создана 21 мастерская по проекту «Молодые профессионалы». В 2022-2024 годах планируется открыть еще 36 мастерских. На это будет выделено 177 миллионов рублей.