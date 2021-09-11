В Слободском отмечают День города

Сегодня Слободскому исполняется 516 лет. В течение всего дня на различных площадках проходят праздничные мероприятия.

От команды правительства Кировской области Игорь Васильев поздравил с праздником слобожан и главу города Ирину Желвакову.

— Слободской сохранил исторический облик, но в то же время активно развивается. Совместными усилиями мы сделаем его ещё комфортнее, — отметил губернатор.

На Соборной площади работает ярмарка, а в парке им. Пушкина состоялись концерт и награждение лучших горожан. Завершится праздник фейерверком на набережной.

За последнее время Слободской преобразился — при финансовой поддержке правительства области ремонтируются дороги и тротуары, появляются новые места отдыха, ведётся газификация.

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