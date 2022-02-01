В Слободском отреставрируют часовню, построенную без единого гвоздя

В 2022 году в Слободском планируют отреставрировать Михайло-Архангельскую часовню, построенную без единого гвоздя. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Часовня была построена в 1610-1614 годах и является древнейшим архитектурным памятником Кировской области и настоящей жемчужиной деревянного зодчества. Она была срублена вятскими мастерами без пилы и гвоздей и была одновременно крепостной башней и церковью.

В 2022 году часовню признали объектом культурного наследия федерального значения. В ее здании размещен филиал Слободского краеведческого музея. Здесь представлены деревянные скульптуры и «сухие свечи», которые уже не встретить в современных храмах.

В этом году в часовне начнется реставрация. Она обойдется почти в 21 миллион рублей. На эти деньги будет заменена часть конструкций и сделана гидроизоляция кровли. Ее выполнят старинным способом, с помощью бересты. Также в храме появится экспозиция, центром которой станет восстановленный иконостас XVII века.

По словам заместителя Слободского музейно-выставочного центра, специальные технологии позволят восстановить церковь с минимальными изменениями.

До окончания работ здание будет находиться на консервации.

Фото: skyscrapercity.com