Животное бегало по главной улице рядом с проезжающим транспортом.

В Слободском овца устроила переполох на дороге. Домашнее животное бегало прямо по улице с оживлённым дорожным движением. Автовладельцы сняли овцу на видео. По словам очевидцев, она не замечала машины, поэтому едва не спровоцировало ДТП и не угодила под колёса.

Видео с бегущей овцой опубликовали в паблике «Место происшествия». Пользователи его оценили, заметив, что эту новость можно отнести к позитивным, ведь аварии не случилось.

Куда скрылась овца не известно. Но слобожане надеются, что она добралась до дома. В городской черте есть хозяйства, в которых держат коз, коров и овец.

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Фото: vk.com/kirovmp