В Слободском появились сетки для сбора пластика

В Слободском началась реализация проекта по раздельному сбору отходов.
На десяти контейнерных площадках по следующим адресам появились сетки для пластика:
- ул.Советская, 86 (администрация города),
- ул.Степана Халтурина, 6,
- ул.Горького, 22 (у гимназии № 6),
- ул.Грина, 18,
- ул.Рождественская, 104,
- ул.Рождественская, 100,
- ул.Красноармейская, 136,
- ул.Грина, 32,
- ул.Грина, 37,
- ул.Грина, 53.
Сетки установило АО «Куприт». Они предназначены для бутылок ПЭТ с маркировкой 01. Кроме того, в них можно выбрасывать пластиковые канистры, флакончики из-под бытовой химии (маркировка 02) и полиэтилен (маркировка 04).
После сортировки пластик отправят переработчикам.
Ранее мы рассказывали о том, что в Пижанке предприниматель установил сетки для раздельного сбора мусора, и сообщали адреса домов в Кирове и Кирово-Чепецком районе, где установлены сетки для пластика.
Фото vk.com/regoperator43