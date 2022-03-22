В Слободском появились сетки для сбора пластика

В Слободском началась реализация проекта по раздельному сбору отходов.

На десяти контейнерных площадках по следующим адресам появились сетки для пластика:

ул.Советская, 86 (администрация города),

ул.Степана Халтурина, 6,

ул.Горького, 22 (у гимназии № 6),

ул.Грина, 18,

ул.Рождественская, 104,

ул.Рождественская, 100,

ул.Красноармейская, 136,

ул.Грина, 32,

ул.Грина, 37,

ул.Грина, 53.

Сетки установило АО «Куприт». Они предназначены для бутылок ПЭТ с маркировкой 01. Кроме того, в них можно выбрасывать пластиковые канистры, флакончики из-под бытовой химии (маркировка 02) и полиэтилен (маркировка 04).

После сортировки пластик отправят переработчикам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пижанке предприниматель установил сетки для раздельного сбора мусора, и сообщали адреса домов в Кирове и Кирово-Чепецком районе, где установлены сетки для пластика.

Фото vk.com/regoperator43