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В Слободском появились сетки для сбора пластика

Вадим Шабалин Новости, Общество, Экология

В Слободском началась реализация проекта по раздельному сбору отходов.

На десяти контейнерных площадках по следующим адресам появились сетки для пластика:

  • ул.Советская, 86 (администрация города),
  • ул.Степана Халтурина, 6,
  • ул.Горького, 22 (у гимназии № 6),
  • ул.Грина, 18,
  • ул.Рождественская, 104,
  • ул.Рождественская, 100,
  • ул.Красноармейская, 136,
  • ул.Грина, 32,
  • ул.Грина, 37,
  • ул.Грина, 53.

Сетки установило АО «Куприт». Они предназначены для бутылок ПЭТ с маркировкой 01. Кроме того, в них можно выбрасывать пластиковые канистры, флакончики из-под бытовой химии (маркировка 02) и полиэтилен (маркировка 04). 

После сортировки пластик отправят переработчикам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пижанке предприниматель установил сетки для раздельного сбора мусора, и сообщали адреса домов в Кирове и Кирово-Чепецком районе, где установлены сетки для пластика.

Фото vk.com/regoperator43

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Вадим Шабалин